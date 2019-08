Une permanence de Claire O'Petit, députée de l'Eure, de nouveau vandalisée

Étrépagny, France

Et de 4 ! C'est la quatrième fois qu'une permanence de Claire O'Petit subit des actes de vandalisme. "Pour la première fois, ça me donne un coup de massue" confie la députée LaREM de la 5e circonscription de l'Eure, connue pour son franc-parler. Après sa permanence de Vernon, dont la vitrine avait été brisée à coups de masse en décembre 2018, en mai (la voiture de la députée avait également subi des dégradations) et en juin de cette année, et avait subi des jets de peinture , c'est son local d'Étrépagny qui a été la cible de tagueurs ce mardi 6 août 2019. "Tu suces des bœufs aux hormones", "Merco Sur ta mère" ou encore "CETA sœur" ont été inscrits sur le mur, les volets et la porte d'entrée de la permanence parlementaire dans le village d'un peu moins de 4000 habitants.

Le députée porte plainte pour la septième fois

En début d'après-midi, Claire O'Petit a déposé plainte pour la septième fois, pour des actes de vandalisme, des menaces ou des insultes car "ça suffit, c'est des insultes grossières qui ne font absolument pas avancer le débat" réagit la députée. Trois autres députés LaREM de l'Eure ont voté pour le CETA, seul Fabien Gouttefarde s'est abstenu et pourtant, la députée O'Petit est la seule à subir ces actes de vandalisme à répétition. "13 ans de Grandes Gueules sur RMC, on me connaît, j'ai un parler qui est peut-être autre que celui de mes collègues" avance comme explication la députée qui a découvert les tags sur sa permanence vers 13h00.

On ne me fera jamais taire" - Claire O'Petit, députée LaREM de l'Eure

Ces actes d'intimidation ne font pas peur à Claire O'Petit. La député le clame haut et fort "ce n'est pas pour ça que je refuserai des plateaux télé. À chaque fois, je serai là, je défendrai la politique que nous menons et je défendrai ce que j'ai dit". D'ailleurs, dès cet après-midi, deux équipes de télévision viennent à Étrépagny rencontrer la députée.

Une député de Seine-Maritime également visée

Stéphanie Kerbarh, la députée LaREM de la 9e circonscription de Seine-Maritime a également déposé plainte. Lundi 5 août au soir, la députée a retrouvé sur le portail de son habitation une inscription "on vient te chercher GJ" peinte en jaune. Un gilet jaune avait également été accroché au portail. La permanence fécampoise de l'élue de Fécamp avait déjà été taguée le 9 juillet 2019.