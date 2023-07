Une personne a été percutée par un train à Domarin sur la ligne Lyon-Grenoble, Lyon-Chambéry

Le trafic des trains est perturbé depuis 14h30 entre Lyon et Grenoble et Lyon et Chambéry. Une personne a été percutée par un train à hauteur du passage à niveau de Domarin, près de Bourgoin-Jallieu.

Train Express Régional Auvergne-Rhône-Alpes - Illustration © Radio France - Laurent Gallien Le trafic des trains est perturbé depuis 14h30 ce mardi 11 juillet, après "un accident de personne" à hauteur du passage à niveau de Domarin (Isère) entre Lyon et Bourgoin-Jallieu. Un TER Grenoble-Lyon a bord duquel se trouvait une trentaine de passagers et deux conducteurs a mortellement heurté un homme âgé de 30 ans. Les passagers sont indemnes mais les deux conducteurs sont en état de choc. Il y a eu également 5 témoins hors du train, dont des enfants, pris en charge avec l'accord des pompiers par une psychologue qui se trouvait également là. Un conducteur remplaçant pour faire repartir le train Pour une reprise complète du trafic la SNCF attend un conducteur remplaçant pour prendre en charge la rame impliquée dans l'accident. Les lignes concernées par les perturbations, dans les deux sens, sont les lignes Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry.