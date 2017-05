Une personne âgée disparue en Haute-Saône

Un monsieur de 84 ans a disparu depuis ce lundi après-midi (13h30) de la maison de retraite de Neurey-les-la-demie, à côté de Vesoul. La gendarmerie de Haute-Saône a lancé un avis de recherche.

Mobilisation en Haute-Saône pour retrouver un monsieur de 84 ans disparu depuis ce lundi après-midi. La gendarmerie a lancé un avis de recherche.

Georges Marconnet, 1m70, 60 kg, yeux marrons et cheveux poivre et sel, a quitté la maison de retraite "Maspa", grande rue, à Neurey-les-la-demie, à côté de Vesoul, ce lundi à 13h30. Il était en pantoufles et portait un pantalon bleu marine. Georges Marconnet portait aussi une paire de lunettes. L'Ehpad n'a plus eu de nouvelles depuis.

Dès lundi après-midi, cinq patrouilles de gendarmes, trois maîtres-chiens et un hélicoptère ont arpenté les environs, et notamment les sous-bois, en vain. Recherches qui ont aussi eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. Ce mardi, plus d'une quinzaine de gendarmes ont repris les recherches, sans l'appui de l'hélicoptère mais avec des habitants de la commune de Neurey, en VTT et en quad notamment.

En cas de renseignements, contactez la gendarmerie de Vesoul au 03.84.96.72.00