Une personne blessée par balle à Albi, "une escalade de la violence" selon les syndicats de police

Les faits se sont déroulés ce vendredi soir vers 22h30 dans le secteur du Stadium à Albi. Un individu connu des services de police a été blessé par balle à la cheville. Le ou les tireurs ont ensuite pris la fuite à bord de deux voitures. Les jours de la victime ne sont pas en danger.

On ne sait rien pour l'instant sur l'âge des agresseurs ni sur l'enquête en cours. Mais de leur côté, les syndicats de police s'inquiètent de ce fait-divers, "un cas rarissime" à Albi selon Patrick Batigne, le secrétaire général du syndicat Alliance Police dans le Tarn.

La violence est montée d'un cran" - le syndicat Alliance Police du Tarn.

Dans un communiqué, le syndicat policier déplore "une escalade de la police dans une ville où les services de Police sont constamment sollicités pour des faits de plus en plus graves". Alliance Police dénonce la prolifération des armes à Albi et un peu partout, et demande maintenant des renforts pour les brigades de nuit à Albi.