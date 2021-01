Une personne décède dans l'incendie de sa maison à Sorgues

Les pompiers sont intervenus ce mardi matin dans l'allée des Bécassières à Sorgues suite à l'incendie d'un pavillon. A l'intérieur de l'habitation, complètement détruite par les flammes, les secours ont découvert le corps d'une personne, il s'agirait d'un homme âgé de 78 ans. Les secours n'ont rien pu faire pour le sauver. Les gendarmes et les spécialistes en identification criminelle ont procédé aux constatations d'usage. L'enquête va devoir déterminer l'identité exacte de la victime, les raisons de son décès et les causes de l'incendie.