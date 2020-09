Une personne décédée après avoir été percutée par un train près de Beaune

Une personne est morte ce matin après avoir été percuté par un train, à proximité de Beaune, en Côte-d'Or. Les faits se sont déroulés vers 6 heures du matin, selon les pompiers.

Le trafic interrompu entre Beaune et Nuits-Saint-Georges

Conséquence, le trafic ferroviaire est interrompu pour le moment, entre Beaune et Nuits-Saint-Georges. Cinq trains sont impactés selon la SNCF, dont deux TER entre Dijon et Lyon qui sont détournés par la ligne de la Bresse et qui ont au moins 20 minutes de retard. Quatre autres trains sont également touchés : un train entre Chalon-sur-Saône et Dijon qui est supprimé ou encore un autre TER entre Dijon et Nevers. Des taxis sont proposés aux usagers du train entre Chalon-sur-Saône et Dijon.

Deux TGV (Trains à Grande Vitesse) entre Metz et Montpellier de passage par Dijon, ont tous les deux au moins 30 minutes de retard. D'autres trains, comme celui qui doit partir à 8h40 de Dijon vers Lyon-Part-Dieu, a un retard de 40 minutes, d'après l'affichage de la SNCF en gare de Dijon.