Un grave accident de la circulation impliquant un camion porte benne et deux voitures a causé la mort d'une personne et fait quatre blessés dont trois dans un état grave vers 17h40 entre Labergement les Seurre et Corberon sur la RD 973.

Une personne décédée et trois blessés graves dans un accident entre Labergement les Seurre et Corberon

C'est une terrible accident de la circulation qui a endeuillé ce lundi après-midi la Côte-d'Or. Une collision entre Labergement-les-Seurre et Corberon, impliquant un camion porte benne et deux voitures s'est soldée par le décès d'un automobiliste. Quatre autres personnes ont également été blessées dont trois dans un état grave.

D'importants moyens déployés

D'important moyens ont été déployés sur place, notamment pour désincarcérer l'une des victimes et pour évacuer les blessés. Les sapeurs pompiers des Centres d'Incendie et de Secours de Beaune, de Nuits-Saint-Georges et de Seurre sont intervenus avec des moyens ambulances et de secours routiers. L'hélicoptère du Samu a également été mobilisé. Le circulation routière a du être totalement coupée sur la départementale 973.