Une personne disparue en mer au large d'Anglet

Une personne est portée disparue en mer depuis le milieu d'après-midi, ce mercredi. Elle était à bord d'une pirogue qui a chaviré au large d'Anglet et s'est échouée dans les Landes.

Anglet, France

Ce mercredi 18h, les secours sont toujours à la recherche d'une personne disparue en mer depuis le début d'après-midi au large d'Anglet. Il était environ 14h30 lorsque les secours ont été alertés : une pirogue venait de se retourner en pleine mer, au large de la plage de La Barre, à Anglet (la plus proche de l'embouchure de l'Adour). La houle était importante en raison de forts coups de vent. À bord de l'embarcation se trouvaient quatre personnes. Trois d'entre elles ont pu être secourues saines et sauves par les pompiers et l'hélicoptère de la gendarmerie. Les policiers de Bayonne étaient également sur place.

La pirogue a dérivé et s'est finalement échoué plus au nord, sur la plage de Labenne dans les Landes. Une personne est donc toujours portée disparue. Les secours sont à sa recherche.

Des recherches également à Ciboure

Les secours (pompiers et SNSM) sont également mobilisés ce mercredi soir pour rechercher un.e surfeur.se à Ciboure. Une planche de surf a été retrouvée le long de la jetée de Ciboure en fin d'après-midi.