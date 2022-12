Une personne en garde-à-vue après la mort d’un SDF à Toulon

Le corps d’un SDF a été retrouvé dans la nuit de mercredi à jeudi au deuxième sous-sol du parking Lafayette de Toulon a appris France Bleu Provence, confirmant une information de BFM Toulon-Var. L’homme serait décédé après avoir reçu de multiples coups de pied et de poing.

L’auteur présumé, un autre SDF âgé de 36 ans et très connu des services de police a été interpellé et placé en garde-à-vue. Ses chaussures et ses chaussettes étaient couvertes de sang. Un témoin, présent dans le parking lorsque les policiers sont intervenus vers 1 heure du matin, avait lui aussi été placé en garde-à-vue mais a finalement été remis en liberté.

L’enquête, ouverte pour homicide volontaire, est confiée aux policiers de la Sûreté départementale de Toulon.