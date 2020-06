Une personne grièvement blessée dans un feu d'habitation à Condé sur l'Escaut ce matin

Il a fallu deux lances et 4 heures de lutte pour venir à bout des flammes.

Au petit matin dimanche 21 juin, un incendie s'est déclaré dans deux maisons de Condé sur l'Escaut. L'une était désaffectée, mais il y avait des personnes dans la seconde. Trente-cinq sapeurs-pompiers ont lutté contre les flammes : il a fallu le recours à deux lances à eau pour parvenir à maîtriser le sinistre, quatre heures plus tard.

Une personne a été grièvement blessée, et hospitalisée immédiatement. On ignore pour l'instant l'identité de la victime et le nombre d'occupants.