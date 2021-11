Une personne handicapée retrouvée morte à Orléans : la piste d'un homicide privilégiée par la police

Scène d'horreur mardi soir à Orléans, quartier Saint-Marceau : un homme a été retrouvé mort dans un appartement situé rue des Glaïeuls peu avant minuit. Il s'agit très probablement d'un homicide.

La police judiciaire saisie

Une enquête est ouverte, confiée à la police judiciaire d'Orléans, nous indique une source, confirmant une information de La République du Centre. Ce sont les voisins, entendant des bruits suspects, qui ont donné l'alerte et appelé la police.

Selon nos informations, la victime est une personne handicapée en fauteuil roulant, âgée d'une cinquantaine d'années. Elle aurait reçu plusieurs coups, probablement à l'arme blanche.

Trois personnes âgées en garde à vue

Trois personnes, "d'un certain âge", ont été interpellées et placées en garde en vue. Le parquet d'Orléans, confirme, ce mercredi soir, l'ouverture d'une enquête confiée à la PJ, et communiquera sur cette affaire ce jeudi.