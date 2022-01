Un homme happé par un TER à Portes-lès-Valence

Ce jeudi un peu après 17 heures, un train TER a heurté un homme de 55 ans qui marchait le long de la voie ferrée au sud de Portes-lès-Valence. La victime a été secourue par les pompiers, "vivante et consciente" selon la SNCF

La circulation des TER sur l'axe Valence / Avignon est perturbée ce jeudi soir. Peu après 17 heures, un TER en direction d'Avignon parti depuis quelques instants de la gare de Valence-ville a "happé" sur son passage un homme de 55 ans qui marchait le long de la voie, sur la commune de Portes-lès-Valence indique la SNCF. Il est blessé, mais son pronostic vital ne serait pas engagé.

La compagnie précise que l'homme a été secouru par les pompiers, "vivant et conscient", et qu'une enquête de police est en cours. Selon les premiers éléments, le conducteur du TER explique avoir vu de loin la victime et avoir plusieurs fois klaxonné, sans réaction de sa part.