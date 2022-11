Une femme happée par un train à l'entrée de Nîmes

Le trafic ferroviaire interrompu pendant plus d'une heure ce dimanche matin entre Nîmes et Avignon. A 9h10, une femme qui se trouvait en bordure des voies a été happée par le TER 876 409 en provenance d'Avignon à la hauteur du quartier du Chemin Bas à l'entrée de Nîmes. La victime serait tombée. Blessée à la face et à la jambe, elle a été prise en charge par les pompiers et transportée à l'hôpital de Nîmes. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le trafic a repris progressivement peu après 10 heures 30. Les circonstances de cet accident sont toujours inconnues.

