Une personne heurtée par un train en Gironde, trafic en partie interrompu dans le Sud-Ouest

Une personne a été heurtée par un train dans le secteur de Pessac en Gironde, indiquent les TER Nouvelle-Aquitaine ce mercredi sur Twitter. Le trafic est interrompu entre Bordeaux et Hendaye et Tarbes, entre Bordeaux et Mont-de-Marsan et entre Bordeaux et-Arcachon.