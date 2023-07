Une personne heurtée par un train entre Nîmes et Lunel, le trafic fortement perturbé

Un train a percuté une personne sur les voix entre Nîmes et Lunel ce lundi vers 13h. Le trafic est entièrement interrompu sur cette portion, le temps que les forces de l'ordre interviennent, ce qui provoque des retards importants et des suppressions de trains en gares de Montpellier et Nîmes.