Attentat déjoué dans un Thalys en 2015 : une personne interpellée en Seine-Maritime

Nouvelle arrestation dans l'enquête sur l'attentat déjoué dans un train Thalys en 2015 : un homme a été interpellé mardi en Seine-Maritime et placé en garde à vue.

Il serait un un proche de l'entourage de Redouane Sebbar, mis en examen le 27 octobre dernier, pour "complicité de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle", dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la suite de l'attaque déjouée dans le Thalys.

Redouane Sebbar est aussi un proche d'Abdelhamid Abaaoud, soupçonné d'avoir ordonné l'attaque cette attaque dans le train Amsterdam-Paris et soupçonné d'être le cerveau des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis.

Un carnage évité par des militaires

Le 21 août 2015, Ayoub El Khazzani, un jeune marocain de 25 ans à l'époque, avait blessé deux passagers à bord d'un Thalys Amsterdam-Paris, alors que le train arrivait à hauteur de Oignies dans le Pas-de-Calais.

N'écoutant que leur courage, un passager britannique, Chris Norman, et trois jeunes américains, Spencer Stone, Alek Skarlatos et Anthony Sadler, avait finalement réussi à maîtriser le tireur armé d'un fusil d'assaut. Un acte héroïque qui leur avait valu de recevoir trois jours plus tard la Légion d'honneur lors d'une cérémonie à l'Elysée.