Une personne interpellée dans le cadre d'un possible double homicide à Grasse

C'est samedi, qu'un couple d'octogénaire avait été retrouvé mort dans leur maison du Plan de Grasse. La police judiciaire de Nice avait été saisie avec le parquet de Grasse aux commandes. Une autopsie sera pratiquée en ce début de semaine. Mais ce lundi, une personne aurait été interpellée dans le cadre de l'enquête. Une information donnée par BFMTV et non confirmé par le parquet grassois. On ne sait donc pas qui a été interpellé, ni le degré de son implication: suspect, témoin ? Le parquet de Grasse s'est depuis ce week-end contenté de préciser qu'une enquête était en cours travaillant sur la piste possible d'un double homicide.

