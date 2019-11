Une personne interpellée dans le camp des gens du voyage de Varangéville

Varangéville, France

Dimanche 3 novembre, les forces de l'ordre sont intervenues vers 23h dans le camp des gens du voyage, installés illégalement sur un terrain de la SNCF à Varangéville. Ce sont les riverains qui les ont prévenues, ainsi que le maire, René Bourgeois, à cause de la musique qui "arrosait une bonne partie de la ville" selon le maire. Les gens du voyage fêtaient en effet un baptême.

La patrouille et le maire obtiennent alors que la musique soit baissée mais elle repart de plus belle dès qu'ils repartent. Lorsque la police veut intervenir à nouveau, un homme ivre parmi les gens du voyage les insulte et les menace de mort. Il a fallu trois fonctionnaires pour réussir à le menotter.

Les policiers reviennent alors à leur voiture. Certaines personnes du camp veulent ouvrir la portière, la vitre arrière de la voiture est brisée. Des renforts de Lunéville sont appelés et finissent par rétablir le calme.

Une personne est recherchée

La personne interpellée était toujours en garde à vue ce lundi 4 novembre à 16h. Un autre membre de la communauté qui aurait frappé un policier est recherché, annonce le procureur de la République de Nancy, François Pérain.

Présent sur place, le maire de la commune se désole : "Il n'y a aucun respect du voisinage et des autorités, on se laissera pas faire".