Une femme meurt dans un incendie dans le Tarn

Un incendie s'est déclaré dans la soirée du lundi 24 juillet 2023, à Labastide-Rouairoux, dans le Tarn, à l'est de Castres, à la limite de l'Hérault. Les pompiers tarnais ont été appelés vers 20h30 pour ce feu d'habitation collective, boulevard Carnot. Il a démarré au premier étage d'un appartement d'une résidence de deux étages. Les secours ont trouvé une personne décédée à l'intérieur. La gendarmerie nous précise qu'il s'agit d'une femme, mais on ne connaît pas son âge ni son identité précise. Et on ne sait pas encore pourquoi le feu a démarré chez elle.

Le plancher sécurisé

Les pompiers ont opéré une reconnaissance de la toiture et engagé une unité pour stabiliser la structure. La circulation sur la RD612 a été complètement coupée. Dans la nuit, vers 1h, le plancher a été sécurisé au premier étage. Les opérations de déblai et de refroidissement des points chauds étaient en cours.