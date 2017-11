Une personne meurt percutée par un TGV en Haute-Saône

Une personne a été percutée par un TGV ce jeudi en fin d'après-midi, au niveau de la commune de Neuvelle-lès-Cromary en Haute-Saône. La victime est morte sur le coup. On ne sait pas pour le moment s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Le trafic a été interrompu pendant près de deux heures

Un nouvelle accident mortel entre un train et une personne en Franche-Comté. Ce jeudi, peu après 18h, un TGV, reliant Strasbourg à Marseille a percuté de plein fouet une personne au niveau de Neuvelle-lès-Cromary, en Haute-Saône.

La victime est décédée sur le coup. Les pompiers de Vesoul et de Rioz ont été envoyés sur place. Le corps n'a pour l'instant pas pu être identifié. On ne sait pas non plus s'il s'agit d'un suicide ou d'un accident.

Pendant deux heures, le trafic a été interrompu dans les deux sens. C'est dans les alentours de 20 que le TGV a redémarré.

C'est le deuxième accident mortel entre un train et un piéton cette semaine. Hier, une femme de 54 ans est décédée, percutée par un train TER alors qu'elle traversait les voies en gare de Franois, dans le Doubs.