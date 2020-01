Une personne meurt percutée par un TGV en nord Drôme

Granges-les-Beaumont, France

Le trafic sur la ligne grande vitesse Lyon-Marseille est complètement interrompu ce dimanche 12 janvier depuis 10 heures du matin. Un TGV a percuté une personne dans le nord Drôme à Granges-les-Beaumont à quelques kilomètres au nord de la gare de Valence TGV. Le train a freiné sur plus d'un kilomètre avant de s'arrêter, à bord, 200 à 300 passagers qui ne sont pas de blessés.

Quand les secours et les gendarmes arrivent sur place ils constatent le décès de la victime. Ce dimanche midi ils n'arrivent pas, pour le moment - au vu de la violence du choc - à déterminer son sexe et son âge. Les circonstances ne sont pas non plus établies, on ne sait pas si c'est un suicide ou un accident . Le TGV impliqué, en provenance de Marseille, reste bloqué ce midi. Les autres trains qui empruntent normalement cette voie sont eux déviés sur la ligne classique et passent par la gare de Valence ville. Il y a donc des retards mais pas d'annulations.