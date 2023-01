Une personne meurt percutée par un train à Calais

L'accident s'est produit peu avant 11 heures ce mardi matin : un piéton a été mortellement percuté par un train de fret, à un passage à niveau, près du Beau-Marais. Selon les secours, il s'agirait d'un migrant.

Pour les besoins de l'enquête, la circulation des trains, faible en milieu de journée, a été momentanément interrompue entre Calais et Dunkerque. Deux trains, l'un partant de Calais et l'autre de Dunkerque, prévus à 13h02 et 13h05 devaient être remplacés par des substitutions.