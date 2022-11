Une personne percutée par un train en Dordogne, le trafic est perturbé entre Périgueux et Bordeaux

Une enquête est ouverte après qu'une personne ait été percutée par un train Bordeaux-Périgueux à Saint-Léon-sur-l'Isle en Dordogne, entre la gare de la commune et un passage à niveau. D'après le maire de Saint-Léon-sur-l'Isle, l'accident s'est produit en pleine voie vers 18 heures. D'après les pompiers, la victime est une femme. On ignore pour le moment les causes de cet accident. La police, les pompiers et la police ferroviaire sont sur place.

200 voyageurs pris en charge

Les 200 voyageurs à bord doivent être acheminés jusqu'à Périgueux en bus. Le trafic sur la ligne Périgueux-Bordeaux, entre Périgueux et Coutras est perturbé ce dimanche soir, dans les deux sens. D'après la SNCF, quatre trains sont supprimés ce dimanche soir (au départ de Bordeaux ou Périgueux).