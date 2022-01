Une personne portée disparue après un accident chez Ugitech

Service départemental d'incendie et de secours (illustration).

Un accident grave s'est déroulé peu après 10 h 30 chez Ugitech à Ugine. Un pont de production est tombé dans l'atelier Aciérie. Les salariés ont été évacués, mais l'un d'entre eux manque à l'appel. Il est activement recherché par les secours sur place. Une cellule psychologique a été mise en place. L'incendie qui s'est déclenché par la suite est à cette heure maîtrisé. D'importants moyens sont toujours engagés ce midi.

Dans un communiqué, la direction précise que "Le Plan d’Organisation Interne a été déclenché immédiatement après détection de l’évènement et la cellule de crise activée. L'usine Ugitech, choqué par cet accident, met tout en œuvre pour accompagner les salariés et intervenants sur place et rechercher la personne manquante à cette heure."