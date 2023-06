Une personne renversée par un train à Saint-Jodard, le trafic interrompu entre Saint-Étienne et Roanne

Le trafic SNCF est suspendu entre Saint-Etienne et Roanne, ce vendredi 2 juin. Un train a renversé une personne à 500 mètres de la gare de Saint-Jodard, à 13h19. Pour l'instant, trois trains sont supprimés, celui de 14h43 (en direction de Roanne) et ceux de 15h07 et 16h07 (à destination de Saint-Étienne). Celui de 15h55 est maintenu mais partira avec du retard. Le trafic devrait reprendre vers 16h30 selon la SNCF. Deux cars au départ de Roanne et de Saint-Étienne sont mis en place pour pallier la suppression des trains.

ⓘ Publicité

Le conducteur du TER est relevé de ses fonctions pour être pris en charge.