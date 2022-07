Une personne très légèrement brûlée après un incendie sur la ZI de Domazan

9 véhicules ont été brûlés plus un véhicule utilitaire, l’incendie a aussi très légèrement brûlé une victime. Les sapeurs pompiers du Gard ont été mobilisés ce samedi en début d’après-midi pour un départ de feu de tas de bois avec propagation à la végétation, route de l’escale, sur la zone d’activité industrielle du plateau de Signargues, sur la commune de Domazan.

A l’arrivée des premiers secours au sol, un feu de tas de bois de 100 m3 s’était propagé à un massif de chênes verts, à plusieurs véhicules légers et à des tourets de câbles électriques, en façade d’un bâtiment industriel. Les soldats du feu ont été confrontés à de nombreux enjeux, compte tenu de la proximité immédiate de plusieurs bâtiments industriels. Leurs actions ont été rendues complexes par la présence d’une ligne électrique de 20.000 volts sous tension et tombée au sol, plus un fort vent sur la zone.