Une personne tuée dans un choc avec un train entre Le Mans et Champagné

Sarthe, France

Un TER a heurté une personne ce lundi matin vers 7h50 à la sortie du Mans. L'accident s'est produit au niveau de Béner. La victime, dont on ignore l'identité, est morte sur le coup.

La circulation des trains entre Le Mans et Paris, mais aussi Le Mans et La Ferté-Bernard, a été coupée pendant plus de deux heures pour permettre l'intervention des secours, des enquêteurs et des pompes funèbres.

La SNCF précise ne pas avoir annulé de trains mais les TGV ont tous évité Le Mans en passant par le contournement Nord.

Le trafic ferroviaire a été rétabli peu avant 10h30.