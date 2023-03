Un homme tué et trois gendarmes grièvement blessés après l'explosion d'une maison dans l'Allier

Un peu avant 13h ce mercredi, sept gendarmes se rendent dans maison une située à La Chapelle, au sud est de Vichy dans l'Allier. Trois agents du PSIG de Vichy (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) accompagnés de quatre militaires de la Brigade territoriale du Mayet-de-Montagne.

ⓘ Publicité

Ils ont été appelés car son occupant, un homme de 38 ans très défavorablement connu de la justice, ne respecte pas son régime probatoire. Il aurait proféré des menaces de mort sur un agent du Spip. L'individu a été condamné à de multiples reprises - une dizaine - pour des délits routiers ou encore l'usage de stupéfiants, selon le parquet de Cusset. Un homme "potentiellement dangereux", selon Eric Neveu le procureur de Cusset.

Une explosion quand les gendarmes pénètrent dans la maison

Selon les premiers éléments, c'est lorsque trois de ces gendarmes ont tenté de pénétrer l'habitation que l'explosion a eu lieu, tuant l'occupant et blessant grièvement trois militaires. Pour l'un d'entre eux, le pronostic vital est engagé. Ils ont tous les trois été transférés vers les hôpitaux de Lyon et de Clermont-Ferrand. Selon la préfecture de l'Allier, "trois autres gendarmes qui sont intervenus pour extraire leurs camarades de la maison ont été plus légèrement blessés". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a immédiatement fait part de son soutien aux militaires blessés sur Twitter.

L'explosion a généré un incendie et fragilisé la maison qui menace de s'effondrer. Sur place, les pompiers de l'Allier ont déployé 57 hommes et 27 véhicules. Une enquête pour "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique" a été confiée à la section de recherches de gendarmerie de Clermont-Ferrand. Toujours d'après la préfecture de l'Allier, "la Gendarmerie a dépêché 13 militaires supplémentaires et des moyens de police technique et scientifique sont en cours d’acheminement. Un poste de commandement opérationnel (PCO) a été activé sur place."