Une voiture seule a fait une sortie de route entre Aron et Jublains ce mercredi. Une personne a été légèrement blessée.

Aron, France

Un accident s'est produit ce mercredi après-midi à Aron, au lieu dit les Douves en direction de Jublains.

Une voiture a percuté un poteau et a terminé sa course dans un fossé. Une personne a été légèrement blessée et transportée à l’hôpital de Mayenne.