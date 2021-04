Une petite culotte du Berry envoyée à Jean Castex

Une "action culottée" et c'est d'ailleurs ainsi qu'elle est baptisée. Pour dénoncer la fermeture de leurs commerces, considérés comme "non-essentiels", des commerçantes de lignerie de toute la France, ont commencé à envoyer au premier ministre un courrier bien particulier, qui devrait attirer l'attention de Jean Castex et de ses services. A côté de la lettre reprenant leurs revendications, ces commerçantes ont glissé une petite culotte dans leurs envois.

Dans un communiqué publié sur sa page facebook, le collectif explique qu'il s'agit "d'une action humoristique mais avant tout symbolique" pour "alerter face à la situation très critique que vivent des centaines de boutiques de sous-vêtements à travers toute la France...vous trouverez ci-joint à ce courrier un élément de la vie quotidienne pourtant considérée comme non-essentiel par votre gouvernement : une petite culotte". Le collectif estime que tous les commerçants sont essentiels : "Le commerce de proximité est précieux. Il contribue à l'économie locale et fait vivre nos communes. Il renforce le tissu social des villes comme des villages".

Nathalie Chenau, propriétaire d'une boutique de lingerie à Vierzon a posté son courrier au 1er ministre ce mardi matin

Nathalie Cheneau, la propriétaire de la boutique de lingerie "Ligne S Lingerie-Séduction" à Vierzon, a elle aussi adressé au chef du gouvernement, une petite culotte accompagnée du courrier revendicatif. Le petit paquet a été posté ce mardi matin. Pour la commerçante Berrichonne, la situation est injuste : "On a l'impression d'être stigmatisées, d'autant que le virus ne circule pas plus dans nos petites boutiques que dans les grands magasins. Depuis le début, on respecte toutes les consignes sanitaires. C'est vraiment injuste cette obligation de fermeture et c'est mainteant insupportable". Comme ses collègues de toute la France, Nathalie Cheneau demande le classement des sous-vêtements en produit "essentiel" et la réouverture de sa boutique, qui pour l'heure ne fonctionne qu'avec le "Click and Collect".