Une petite fille battue par sa mère et son beau-père en Dordogne, le couple condamné

Ils se tiennent tous les deux bien droits face au tribunal. Lui, 34 ans, baisse les yeux et demande pardon. Elle se pince nerveusement les doigts quand le président décrit les violences subies par sa petite fille de cinq ans. Jugés tous les deux ce mercredi, ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bergerac.

30 jours d'ITT

"Cette petite fille a vécu un enfer", résume le procureur. Pendant des semaines, entre janvier et mars 2020, la petite fille de cinq ans a subi des violences répétées, de la part de sa mère et de son ex-conjoint, au domicile de celle-ci du côté d'Issigeac au sud de Bergerac. "Des gifles, des claques, des coups de genou, des violences très graves", énumère le président. Jusqu'à ce soir du 5 mars 2020, où les violences sont telles, que la petite fille est emmenée en urgence à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Quand les pompiers arrivent sur place, l'enfant est inconsciente, allongée sur le carrelage de la cuisine, avec des bleus partout, une dent cassée, les oreilles tuméfiées et un traumatisme crânien. Le médecin qui l'ausculte lui prescrira 30 jours d'ITT.

Interrogés par les gendarmes, la mère et son ex-compagnon racontent d'abord que l'enfant a titubé, a convulsé puis est tombée. Au fil des auditions, lui admettra avoir donné deux coups de genou à la petite fille, et les enquêteurs s'aperçoivent que d'autres violences plus anciennes préexistaient à cette soirée, et que la petite fille a en réalité été frappée à plusieurs reprises.

La mère n'a rien dit

Aux enquêteurs, la mère racontera que son ex-compagnon a pu être violent parfois. Elle a entendu sa fille crier "aïe", ça lui a même "retourné le ventre". "Pourquoi est-ce que vous n'avez rien fait ?", lui demande le président. "Je ne sais pas, dit-elle. J'aurais du réagir." Son avocat explique qu'elle était dans une relation compliquée, son compagnon étant par ailleurs marié. "C'était une relation toxique, Je n'arrivais plus à voir les choses", dit-elle. Elle reconnait également des violences lorsque la petite faisait des crises. Aujourd'hui elle assure avoir changé. Elle est suivie et recommence à voir sa fille qui vit désormais chez son père dans le Lot-et-Garonne. Son compagnon, avec qui elle est désormais séparée, dit regretter. "J'ai perdu pied sur des choses parfois sans raison. C'est minable, on n'a pas le droit de faire ça à une petite fille", dit-il.

Lui est condamné à trois ans et demi de prison ferme, et part directement en prison. La mère de l'enfant est condamnée à un an de prison ferme.