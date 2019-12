Une petite fille de 10 ans électrocutée dans son bain par son téléphone portable à Vitrolles

Vitrolles, France

C'est un drame qui plonge tout un quartier dans la stupeur et la tristesse. Dimanche soir entre 19h et 20h, Camélia, qui habite au quatrième étage d'un immeuble situé dans le quartier "Les pins", est en train de prendre son bain. Pour passer le temps, la petite fille âgée de presque 10 ans, a saisi son téléphone portable, en le laissant branché sur le secteur. Malheureusement, le téléphone lui échappe des mains et tombe dans l'eau. La petite, électrocutée, n'a pas survécu au choc électrique.

L'autopsie pratiquée sur le corps de l'enfant ne laisse aucun doute, c'est bien l'électrocution qui est à l'origine de sa mort. Dans son quartier, les larmes coulent encore sur de nombreux visages à l'évocation de ce triste coup du sort : "C'était une petite fille magnifique avec de grands yeux verts, elle a grandi ici, on la voyait tous les jours."

"C'est un drame qui peut toucher tout le monde." (Une voisine)

Dans son école, une cellule psychologique a été activée. "Les enfants étaient sous le choc, il fallait gérer les nombreuses questions", avoue, encore émue, Isabelle, assistante de vie scolaire.

Au-delà de ce drame, de nombreux habitants du quartier veulent aujourd'hui alerter tous les parents : "On ne peut pas être toujours derrière les enfants, mais tout peut aller si vite, il faut que les parents confisquent les téléphones portables quand les enfants vont dans la salle de bain".

Le portable dans la salle de bain, une pratique répandue chez les enfants

Car la pratique est courante. "C'est un drame qui peut toucher tout le monde, reconnait la voisine de palier de la famille de Camélia. Les enfants sont toujours collés à leur téléphone, H24, dans le lit, sur le canapé, et même dans la salle de bain pour écouter leur musique, il faut les prévenir des dangers qu'ils courent" lance Yusra.

Les obsèques de Camélia auront lieu ce mercredi. Elle devait fêter ses 10 ans ce dimanche.