Une petite fille de 18 mois poignarde sa sœur de trois ans

À Châlette-sur-Loing près de Montargis ce midi, une enfant de 18 mois seulement a saisi un couteau et poignardé sa grande sœur de trois ans. La blessure, sérieuse, ne met pas en danger la vie de la petite fille.

La maman ne s'est absentée que quelques minutes. Mais ce mercredi midi près de Montargis, ce court laps de temps a été suffisant pour que la plus jeune de ses deux filles se saisisse d'un couteau. Le jeu avec sa sœur de trois ans tourne mal : l'enfant de 18 mois plante le couteau dans l'abdomen de l'aînée et s'entaille le doigt.

La famille inconnue des services sociaux

L'angoisse de tous les parents dans cet appartement, quartier de Vésines à Châlette-sur-Loing. Les pompiers et le SMUR prennent les enfants en charge. La plus grande des fillettes est évacuée vers le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise à Amilly. Son ventre a été recousu et sa vie n'est pas en danger. Mais la gravité de sa blessure est prise avec le plus grand des sérieux.