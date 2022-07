Une petite fille de 19 mois entre la vie et la mort après être tombée dans une piscine à Castres

Une petite fille d'un peu plus d'un an et demi a été retrouvée inanimée dans une piscine privée, à Castres, dans la soirée du dimanche 10 juillet. Elle est hospitalisée à Toulouse dans un état grave.

Alors qu'une grosse vague de chaleur arrive en Occitanie et en France, les autorités en appellent à la plus grande prudence car les risques de noyades sont forts, et pas qu'en mer.

Ce dimanche 10 juillet 2022, un homme de 34 ans s'est noyé dans une piscine au sud-ouest de Toulouse, quartier Saint-Simon. Et on apprend que le même jour, les pompiers du Tarn sont intervenus dans la ville de Castres. Ils ont été appelés un peu avant 22h30, route de Lavaur, pour secourir une petite fille de 19 mois. Elle avait visiblement échappé à la surveillance des adultes et était dans la piscine en arrêt cardiorespiratoire. Elle a été transportée dans un état critique à l'hôpital Purpan de Toulouse. Le SAMU et la police nationale étaient également sur place.