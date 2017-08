Une fillette de 6 ans tuée et 7 blessés dans un accident de la route à Sancoins (Cher)

Deux voitures se sont percutées frontalement sur la départementale 2076 à l'entrée de Sancoins, samedi vers 18h30. Une fille de 6 ans a été tuée. 7 autres personnes sont blessées dont 2 gravement.

Un choc frontal très violent sur la D2076 à l'entrée de Sancoins ce samedi vers 18h30. Deux voitures se sont percutées pour une raison qui reste à déterminer. Dans l'une des voitures, il y avait un militaire de la base 705 de Tours, il transportait une autre personne et ses deux filles de 6 ans et 7 ans. Sa fillette de 6 ans a été tuée dans l'accident. Dans l'autre voiture se trouvait une famille de Sancoins, un couple, leur enfant et sa grand-mère.

Au total, l'accident a fait un mort et 7 blessés, dont 5 gravement même si leur pronostic vital n'est pas engagé. Ils ont été transportés vers les hôpitaux de Bourges et de Saint-Amand-Montrond. La circulation a été coupée sur la départementale 2076 jusque tard samedi soir. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de l'accident.