Une petite fille de 9 ans portée disparue pendant plusieurs heures sur une plage de Bidart

Une grosse frayeur pour les parents d'une petite fille de 9 ans disparue mardi après-midi sur la plage de l'Uhabia à Bidart, sur la côte basque. D'importants moyens de recherche ont été mobilisés pour retrouver la fillette. C'est en soirée qu'elle a été enfin localisée, saine et sauve.

Sur une plage bondée

Quand la petite, qui souffre d'une légère déficience mentale, échappe à la surveillance de ses parents, la plage des Embruns est bondée et écrasée de soleil. Une dizaine de policiers accompagnés de trois policiers municipaux de Bidart ratissent le secteur accompagnés des MNS. Puis, ce sont les pompiers qui interviennent avec un bateau et un chien spécialisé dans la recherche.

Une inquiétude grandissante avec la marée montante

Au fil du temps, la marée monte, les vagues deviennent plus grosses et l’inquiétude grandit. L’hélicoptère de la gendarmerie s’apprête a décoller pour participer à l’opération lorsqu'un orage éclate. Résultat : la plage se vide et c'est à ce moment-là que les maîtres-nageurs sauveteurs d'Ilbaritz repèrent l'enfant. Il est alors 19h et elle est saine et sauve.