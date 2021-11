Une petite fille meurt dans une sortie de route dans le Tarn, à Navès

Une petite fille de 7 ans est décédé lundi 8 novembre 2021 à Navès, près de Castres. Le véhicule dans lequel elle se trouvait a effectué une sortie de route. A bord, deux adultes et deux autres enfants de 3 et 5 ans.

Les secours ont été prévenus aux alentours de 17h45. Le véhicule roulait sur le départementale 50 et a terminé sa course dans un champ.

Les cinq occupants ont été évacués à l’hôpital et la petite fille est décédé au moment de l'arrivée au centre hospitalier.