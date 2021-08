Une petite loirétaine emportée par les vagues lors d'une colonie de vacances en Charente-Maritime

Une petite fille de 11 ans, originaire du Loiret, est toujours portée disparue ce samedi matin à Meschers-sur-Gironde, près de Royan (Charente-Maritime). La fillette était confiée à l'Aide sociale à l'enfance, et séjournait au sein d'un séjour de l'organisme Aroeven.

Une fillette de 11 ans est toujours portée disparue, ce samedi, en Charente-Maritime. Cette jeune loirétaine, prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance, était accueillie à l'année au sein du foyer Serenne à Orléans. Elle participait à une colonie de vacances de l'Aroeven, l'Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances de l'Éducation Nationale, à Meschers-sur-Gironde, près de Royan séjour qui devait se terminer ce lundi 16 août.

Vendredi après-midi, son groupe se trouvait sur la plage des Vergnes, quand il a été surpris par la marée. La petite fille a été emportée au large. Malgré d'importants moyens mis en œuvre, elle n'a pas pu être secourue.

Une autre enfant a pu être ramenée à terre et sauvée. Elle a été hospitalisée à Saintes et ses jours ne sont pas en danger, selon un communiqué de la préfecture de Charente-Maritime. Le parquet de Saintes a ouvert une enquête. Une cellule psychologique a été mise en place pour soutenir les enfants de la colonie et les animateurs.