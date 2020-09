Marseille : une petite marseillaise perd un doigt lors d'une opération à la Timone

La petite Lina a 4 ans et le 19 juin dernier , un chirurgien de la Timone l'a amputé du majeur de sa main droite L'opération se présentait pourtant comme sans difficulté Lina qui présentait une plaie distale devait être prise en charge et rapidement rendue à ses parents.

L'opération durera finalement plusieurs heures, et débouchera sur une hospitalisation d' 1 mois et demi.

"Ma petite fille me demande, est ce que mon doigt va repousser - Mohamed , le papa de Lina"

Rapidement la Timone reconnait oralement devant les parents qu'il y a une "responsabilité" de l'établissement dans l'amputation de ce doigt, mais les choses vont changer lorsqu'il s'agira de l'écrire.

Fin août, Mohamed et Linda reçoivent un courrier de l'APHM qui n'évoque plus aucune responsabilité et ne propose aucune espèce d'indemnisation aux parents de Lina.

"on a sous estimé la force de parents qui luttent pour sauver l'honneur de leur enfant" - Hervé Séroussi, l'avocat des parents de Lina

Une plainte pour: atteinte involontaire à la vie et à l'intégrité corporelle et entrave à la recherche de la vérité a été déposé jeudi 17 septembre.