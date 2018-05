Des milliers de signatures pour Mathis, disparu depuis 2011

Par Marc Vantorhoudt, France Bleu Normandie (Calvados - Orne) et France Bleu

Plus de six ans après l'enlèvement de Mathis Jouanneau, une pétition circule sur internet et récolte de très nombreuses signatures. Une très belle surprise pour sa mère Nathalie Barré, et un espoir de relancer l'enquête pour son initiatrice.