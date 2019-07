Un ancien proviseur gardois lance une pétition contre l'anonymat sur les réseaux sociaux

Saint-Hippolyte-du-Fort, France

A 67 ans, Dominique Ratier a décidé de partir en guerre contre l'anonymat sur Twitter et Facebook. Cet ancien surveillant devenu professeur, puis chef d'établissement a été victime et témoin ces dernières années d'actes de harcèlement sur les réseaux sociaux. Il veut que cela cesse. Pour lui, une seule solution: interdire l'anonymat plutôt que de modérer certains propos.

La police du net ne serait à ses yeux qu' "un pansement sur une plaie qui ne cesse de s'infecter".

Je ne veux pas d'une société ou l'anonymat deviendrait une règle de vie

Les adolescents sont les plus vulnérables

Celui qui partage son temps entre la Guadeloupe et Saint Hippolyte du Fort dans le Gard sait que certains propos tenus sur des comptes anonymes font de graves dégâts.

Les populations les plus vulnérables sont les adolescents qu'il a eu en cours. Il faut les protéger car les attaques sans nom font de gros dégâts, alors il a décidé d'agir en lançant une pétition au moment ou un projet de loi est en discussion au parlement.

Dominique Ratier pense que cette initiative ne va pas dans le bon sens. Pour lui, les politiques prennent le problème à l'envers: "La haine se déverse sur internet et plutôt que de tenter de l'éradiquer, ils cherchent des moyens de minorer ses effets".

Une pétition pour envoyer à Emmanuel Macron

Ce militant qui veut lutter contre tout type de discrimination pense au contraire qu'il serait plus intéressant et efficace de s’attaquer à la cause du mal plutôt que de soigner ses effets. Voilà pourquoi il entend bien réunir un maximum de signatures dans une pétition qu'il compte envoyer au président de la république Emmanuel Macron.

La pétition " Contre l'anonymat sur les réseaux sociaux" est à retrouver sur change.org