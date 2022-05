Une pétition en ligne pour que Titine le sanglier reste à Saint-Valery-sur-Somme

En cinq heures, près de 700 personnes ont signé. Ce mercredi, une pétition en ligne a été lancée sur le site Change.org pour empêcher le transfert de Titine le sanglier de Saint-Valery-sur-Somme vers un parc animalier normand. Ce mardi, la préfecture de la Somme a décidé d'envoyer en Seine-Maritime l'animal apprivoisé, qui se promène dans le secteur du Cap Hornu depuis plus de deux ans. Pas du goût de certains riverains qui réclament le droit de Titine à vivre "libre en Baie de Somme".

"Titine, laie-sanglier, a grandi seule depuis son plus jeune âge auprès de chevaux pâturant au Cap Hornu à Saint-Valery-sur-Somme", peut-on lire sur la pétition.Pacifique et oisive, elle se promène ici et là en se laissant observer gentillement de tous, à condition de ne pas être brusquée. Si tel est le cas, elle préfère s'en aller se cacher pour retrouver la tranquillité".

Après une réunion la semaine dernière, la préfecture de la Somme a décidé de la transférer dans les prochaines semaines vers le parc animalier de Roumare en Seine-Maritime, "pour sa sécurité et celle des riverains". Un faux argument pour l'auteur de la pétition :"nombre d'entre nous la connaissons depuis qu'elle est toute petite. Certains sont très familiers avec elle, quand elle-même s'invite à dire "bonjour" lors d'un pique-nique familial."