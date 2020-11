Une pétition pour dénoncer la violence dans le quartier de la Paillade à Montpellier

Une pétition pour dénoncer la montée de la violence dans le quartier de la Paillade à Montpellier et réclamer des moyens de lutter contre a été lancée par un collectif de soignants et de professionnels de santé qui exercent dans le quartier pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmières.

"Insécurité Mosson : Protéger les soignants !" C'est ainsi qu'elle a été baptisée. La fusillade du 1er novembre, a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Abdelkader El Marraki, qui dirige le laboratoire d'analyses Labosud à la Paillade, était l'invité de France Bleu Hérault ce mercredi matin.

"On en a vu des fusillades mais celle du premier novembre, c'est celle de trop"

On a tous vu les images de la fusillade du premier novembre sur les réseaux sociaux. Des hommes cagoulés en train de tirer avec des armes de poing à plusieurs reprises, des images impressionnantes, des images sidérantes. C'était la fusillade de trop ?

Exactement, c'est la fusillade de trop. Moi, personnellement, ça fait sept ans que j'exerce. à la Paillade, j'y habite depuis 32 ans. On en a vu des fusillades, des agressions, des représailles, tout ça. Mais celle du 1er novembre était vraiment extraordinaire. Moi j'étais à 50 mètres du lieu du drame parce que je me rendais au laboratoire pour valider quelques dossiers Covid. J'ai fui comme le reste des habitants. C'était une sorte d'horreur.

Aujourd'hui, avec d'autres soignants, vous lancer une pétition, une pétition pour quoi faire exactement ?

Je parle de ce groupe qui me tient à cœur. Nous sommes une centaine de professionnels de santé qui travaillons sur la Paillade parce que on aime ce quartier. On aime les gens qui habitent dans ce quartier et moi, personnellement, c'était un choix de revenir à la Paillade parce que je me sentais utile pour ce quartier. Donc, quand il y a eu la COVID-19, on a créé un groupe WhatsApp, d'abord, c'était une communication, une entraide. Et là on va carrément ouvrir cette semaine un centre de dépistage Covid avec l'aide de la mairie. Ce sera vraiment une acquisition majeure pour la Paillade.

"Des techniciens performants ont démissionné de mon laboratoire après la fusillade, ils ne veulent plus venir travailler ici"

Et puis il y a toute cette violence dans le quartier. Moi, personnellement, j'ai été touché parce que j'ai perdu des éléments de très, très bons éléments de laboratoire après la fusillade du 1er novembre. J'ai perdu une technicienne. Ça faisait des mois et des mois que je cherchais à la faire venir parce qu'elle était née à la Paillade. Elle connaît les gens de la Paillade et c'était une plus value pour le laboratoire qu'elle a vu la vidéo, elle nous a quittés. Là j'ai pris un agent de sécurité qui me coûte 1.000 euros par semaine, on ne fait plus de domicile. J'ai une infirmière qui a été agressée avec quelqu'un qui avait un couteau à la main. J'ai une technicienne qui s 'est fait arracher une chaîne et donc ça n'est plus possible. On sait que ce n'est pas les résidents qui sont à l'origine de ça. Mais des jeunes en déshérence.

Qu'est ce que vous réclamez très concrètement ? Plus de policiers, plus de moyens qui vous permettraient une revitalisation du quartier à laquelle vous participez avec cette fédération de tous les soignants du quartier ?

Je ne pense pas que ce soit ça la solution finale. Moi j'ai beaucoup discuté avec ces jeunes. Au départ, lorsque je me suis installé, ils m'ont tagué le laboratoire. Ils ne comprenaient pas ma présence. Je suis allé les voir. On a discuté ensemble et je leur ai dit que ce n'est pas le meilleur moyen pour vivre, pour subvenir à ses besoins, pour fonder une famille.

Qu'est ce qu'ils vous disent ? Qu'est ce qu'il vous répondent ?

Eux ils voudraient vivre dans le confort. Je leur dis qu'il faut passer par les études. Moi, j'ai fait 11 ans d'études après le bac, y a pas d'autre voie que celle du travail. Ils voudraient se payer des baskets, des voitures. Je leur dis que la règle, c'est de travailler. Et si vous voulez gagner votre vie, de cette façon là, ça n'ira pas loin parce que ça amènera de la violence.

"On leur dit qu'ils ne peuvent pas prétendre gagner 3 000 euros à 20 ans"

Moi je pense qu'il faut absolument s'attaquer au problème à l'origine, à savoir l'échec scolaire des enfants qui quittent l'école rapidement. Il faudrait les prendre en charge dès qu'on voit qu'il y a des signes d'échec scolaire et les accompagner. Moi, je suis prêt à les rencontrer, je les vois, ces délinquants devant le laboratoire. On discute avec eux. On leur dit que tu ne peux pas prétendre à gagner 3000 euros de suite à 20, 21 ans. Ce n'est pas possible, on est tous passés par là.

On ne veut pas que les gens s'entre-tuent

On a déjà 600 signataires. On voudrait aussi que la population se bouge, qu'il y ait une prise de conscience parce que ils sont un petit peu résignés. Ils ont peur, ils savent pas. Il faudra que tous ensemble, on se mette la main dans la main pour essayer d'enrayer cette délinquance. Et surtout, moi, je veux dire aux jeunes que c'est eux qui paient le prix lourd parce qu'il y a souvent des assassinats. On a vu Ahmed s'est fait tuer Saint-Paul et on ne veut pas que ces jeunes là s’entre-tuent. C'est des jeunes de 20 ans qui sont la force de la nation. On cherche donc à sécuriser le quartier et à sécuriser les familles parce qu'il y a des familles qui veulent partir. Vous savez, je vais délocaliser mon laboratoire parce que ce n'est plus possible. J'ai vais perdre mon personnel car plus personne ne veut maintenant venir travailler à la Mosson.

Je leur ai même proposé du travail

Moi, je suis prêt à discuter avec eux, je leur ai même proposé du travail. Vous savez, je leurs dis vous n'êtes pas qualifiés pour être technicien infirmier, mais je peux vous faire travailler dans la logistique, mais vous n'allez pas demander des salaires de 3 000 euros. Et surtout, il faut être ponctuel. Il faut être sérieux. Et moi, je suis prêt à les faire travailler.

