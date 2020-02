Une pétition pour faire pression sur la justice et retrouver David Stevenin, disparu au Pays basque

La famille de David Stevenin attend toujours des réponses. Le jeune homme a disparu en septembre 2018, à Urt. Et aujourd'hui, ses proches n'ont plus de nouvelles de la justice. Ils ont donc décidé de lancer une pétition, en espérant faire bouger les choses.

Urt, France

"On parle d'un être humain. On n'arrête pas les recherches comme cela, ce n'est pas possible. Au quotidien, c'est invivable." La voix de Laura Stevenin ne tremble pas. Elle est claire, posée. Pourtant, on sent l'émotion qui rôde. Depuis la nuit du 26 au 27 septembre 2018, son frère, David, a disparu. Alors qu'il vivait à Urt, il est parti seul, sans téléphone portable, à bord de sa voiture, une Renault Mégane. Malgré des battues et des recherches menées par la gendarmerie, qui a ouvert une enquête pour disparition inquiétante, il n'a pas été retrouvé.

à lire aussi La soeur et la mère de David Stévenin n'abandonnent pas les recherches

Mais après des mois de mobilisation, Laura et ses proches ont aujourd'hui l'impression d'être abandonnés par la justice. C'est pourquoi ils ont décidé de lancer cette pétition. "On attaque par les moyens que l'on peut pour dénoncer un système judiciaire qui est très lent, décrit Laura Stevenin. Nous, on relance toujours notre avocat, qui relance la juge, afin que le dossier ne tombe pas dans l'oubli. Sauf que cela fait trois mois que l'on n'a plus rien du tout."

Sans aide de Mme la juge, on ne peut pas avancer." — Laura Stevenin, la soeur de David

La famille de David Stevenin demande que de nouvelles investigations soient effectuées. "On a notamment demandé à la juge de faire de nouvelles recherches dans l'Adour. [...] Cela permettrait d'éliminer une piste, et de pouvoir se concentrer sur autre chose", explique la soeur du jeune homme disparu