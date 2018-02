Les familles des victimes de Fissenou Sacko ont du mal à accepter qu'il n'y ait peut-être jamais de procès.

Le 26 décembre 2016, ce jeune homme originaire de l'Oise tuait quatre personnes. Trois retraités drômois : une dame à Chabeuil et un couple à Montvendre. Ainsi qu'une habitante du Vaucluse.

Au début du mois, les familles ont appris que la deuxième expertise psychiatrique concluait, elle aussi, à l'irresponsabilité du suspect. "Il ne savait pas ce qu'il faisait au moment des faits". Il ne peut donc pas être jugé.

Intolérable pour les familles des victimes

Difficile à entendre et à supporter pour les proches. Manon Debard, la petite fille de Renée Chevalier, la Vauclusienne tuée à Orange, a donc lancé une pétition sur internet mardi 6 février.

Elle veut que Fissenou Sacko réponde de ses actes.

La petite-fille d'une des victimes a lancé une pétition pour que Fissenou Sacko réponde de ses actes Copier

Marie-José Rabois est la fille de Paulette Guyon, tuée à Chabeuil. Elle soutient cette initiative. Mais elle craint qu'il n'y ait plus grand chose à faire pour obtenir un procès.

Marie-José Rabois craint qu'il n'y ait plus rien à faire pour obtenir un procès Copier

La fille de la victime chabeuilloise entend aussi dénoncer toute une série de dysfonctionnements: "Quand on lit le rapport des psychiatres, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dans sa vie. Et ça depuis tout petit. Il n'a pas été suivi comme il faut".

Les familles sont en colère aussi après une succession de faits qui se sont déroulés le 25 décembre, quelques heures avant les meurtres : pourquoi Fissenou Sacko, qui avait été agressif dans un train n'a pas été placé en garde à vue? Pourquoi, mené à l'hôpital de Valence, il n'était pas sous surveillance? Pourquoi a-t-il pu se lancer dans son périple meurtrier alors qu'il s'était déjà fait remarqué dans la soirée pour son comportement menaçant ?

Recevoir du soutien

C'est aussi pour se sentir moins seuls dans ce combat que les proches de Renée Chevalier ont lancé cette pétition sur le web.

Les familles des victimes de Fissenou Sacko cherchent du soutien Copier

La famille de la Vauclusienne a vu son avocate il y a quelques jours. Elle va déposer plainte contre X pour tous ces dysfonctionnements et demander une troisième expertise psychiatrique... "pour ne pas en rester là".

Les enfants du couple tué à Montvendre, eux, attendent de rencontrer leur avocat cette semaine pour décider de la suite.

LIRE AUSSI → Quadruple meurtre de Noël 2016 : la perspective d'un procès s'éloigne