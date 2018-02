"Il faut sauver le Lac du Paty" : c'est l'appel au secours lancé sur internet par un habitant de Caromb inquiet de l'état actuel du site et du niveau de ses eaux. Sa pétition en ligne a déjà rassemblé plus de 600 signatures en quelques jours.

Caromb, France

Matthieu Vitré est un amoureux de la nature attaché au patrimoine de son village Caromb.

Ce photographe de métier promène régulièrement ses objectifs sur les rives du Lac du Paty et il l'affirme "ce lieu magique cher au coeur des carombais est en train de disparaître."

Construite il y a 250 ans à l'initiative du révérend père Morand, l'écluse du Paty avait pour vocation première l'arrosage des terres agricoles fertiles et l'alimentation en eau des moulins à blé du village situé au pied du Mont Ventoux.

Une pétition en ligne recueille 600 signatures

Aujourd'hui le site paraît délaissé et le niveau des eaux du Lac est au plus bas. Alors Matthieu Vittré a décidé de lancer une pétition en ligne pour comprendre pourquoi et pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l'avenir incertain de ce site remarquable. Sa pétition a déjà rassemblé plus de 600 signatures sur le site Avaaz.org.

Promeneurs cherchent lac désespérément - Matthieu Vitré