Une pétition pour sauver les caissières de l'hypermarché Auchan de Perpignan

2000 postes sont menacés à AUCHAN en France d'ici 3 ans. La direction a l'intention de remplacer 60 % des hôtesses de caisse, par des caisses automatiques, beaucoup plus rentables. Un projet vivement dénoncé par la CFDT.

Une action de sensibilisation est organisée ce vendredi à Perpignan par le personnel de l'unique magasin Auchan (Porte d'Espagne) dans les Pyrénées-Orientales pour dénoncer le nouveau projet de la direction de remplacer les hôtesses par des caisses automatiques.

Pas de mouvement de gréve, mais une sensibilisation de la clientèle.

Les syndicats dénoncent ce projet . D'autant que l'effectif d'Auchan Perpignan n'a cessé de baisser depuis 10 ans.

Ils étaient 750 il y a dix ans à Perpignan. Aujourd'hui il y en a 100 de moins d’après la CFDT. Entre temps, le magasin a augmenté sa surface de vente de 2000 carrés et ouvert un Drive.

Ce nouveau projet inquiète. La crainte est de voir disparaitre ce métier explique Nathalie PRIEUR, la déléguée syndicale CFDT à Auchan Perpignan. Aujourd'hui ils ne restent plus qu'une trentaine de caisse traditionnelle. Il y en en a eu 2 fois plus.

Les salariés se rassemblent de 10h00 à 15h00 dans la galerie marchande. Ils vont faire signer une pétition dans la galerie marchande de 10h à 15h

Conséquence directe de cette automatisation : 10 à 15 postes en moins envisagé dans un premier temps d'ici 2020.

Bref c’est encore la rentabilité au détriment du reste dénonce le syndicat. En six mois une caisse est amortie. Pas d’arrêt maladie. Aucun problème de garde d’enfants. Oui mais elle ne répond pas aux questions et ne sourit pas aux clients. C'est l'argument mis en avant dans les actions déjà menées dans les autres magasins Auchan.

Plus de 15 000 pétitions ont été signées et recueillies dans une quinzaine de magasins. Cette sensibilisation est un début prévient la CFDT avant un possible mouvement de grève.

Aucun licenciement sec n'est envisagé. Uniquement des départs à la retraite non remplacés d’après la CFDT. Nous avons essayé ce jeudi de joindre la direction d'Auchan Perpignan. Mais en vain.

Suite à notre article la direction nationale a réagi en nous envoyant un mail