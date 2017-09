Une pièce métallique tombe d'un manège à Europark

L'incident s'est passé samedi soir peu avant minuit, une pièce métallique est tombée du manège Euroloop. Une tête de boulon de cardan s'est cassée. Heureusement, elle n'a pas fait de blessé dans sa chute. Le manège est fermé pour une semaine.

Plus de peur que de mal à l'Europark de Vias Plage samedi soir. Peu avant minuit, une pièce métallique est tombée du manège Euroloop. Heureusement, la chute de ce boulon n'a pas fait de blessé. Manon est venue avec des amis au parc, elle raconte ce qu'elle a vu.

"On était dans la queue pour faire l'Euroloop et au moment où les wagons sont passés sur un looping, on a entendu un énorme "cling", on pensait que c'était quelqu'un qui avait fait tomber son portable du wagon. En fait, c'était un gros boulon qui était tombé, il aurait pu blesser quelqu'un ! On a eu assez peur ! " Manon, 22 ans.