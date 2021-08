Une piétonne meurt percutée par un motard à Toulouse

Une femme âgée d'environ 50 ans est décédée ce jeudi 26 août, à Toulouse. Les pompiers l'ont découverte couchée sur le sol, avenue du Général Eisenhower, vers 20h. Elle était à pied, et a été percutée par un motard. Le suspect, dont on ne connait pas l'âge ni le profil, a été placé en garde à vue. Selon nos informations, le motard a été amené à l'hôpital Purpan pour faire des analyses et savoir s'il avait bu. Faisait-il un "rodéo" ? Roulait-il trop vite ? L'enquête ouverte par le parquet de Toulouse devrait permettre d'en savoir plus.

Cet accident porte à 49 le nombre de personnes mortes sur les routes de Haute-Garonne (contre 37 à la même date en 2020 et 35 en 2019) et c'est le 9e décès depuis le début du mois d'août (contre un seul en août 2020), alors que le préfet vient d'en appeler à un "sursaut collectif".