Une plage de Batz-sur-Mer fermée après la découverte d'un objet ressemblant à un obus

Par précaution, la mairie de Btaz-sur-Mer a décidé de fermer la baie du Manérick ce mardi et pour une durée indéterminée. La veille, un promeneur a, en effet, découvert sur la plage un objet qui pourrait être un obus de la Seconde guerre mondiale.

ⓘ Publicité

Obus ou pas obus ?

Ce qui complique les choses, c'est que l'objet en question est recouvert par l'eau quand la marée monte. Ce n'est donc qu'en milieu d'après-midi, ce mardi, que les services techniques de la ville pourront retourner sur place. Déjà pour vérifier qu'il est toujours là, qu'il n'a pas été emporté par la mer. Ensuite pour pouvoir l'examiner de plus près et prendre des photos qui seront envoyées aux démineurs de Brest. Ce sont eux qui détermineront s'il y a un risque d'explosion et s'ils doivent intervenir.

Plusieurs obus découverts en 2021

Cette même baie du Manérick, qui se trouve juste à côté du Grand blockhaus, avait été passée au peigne fin par les démineurs à l'automne 2021 après la découverte de plusieurs obus et une grande opération de déminage avait eu lieu . L'objet qui suscite actuellement l'interrogation a été découvert un peu plus loin que le secteur fouillé à l'époque. Il pourrait avoir été déplacé ou dégagé du sable par la tempête Patricia.